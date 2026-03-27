Стратегічний підхід Буданова вкрай важливий для країни: Кулеба

Стратегічний підхід Буданова вкрай важливий для країни: Кулеба

Дата публікації: 27 березня 2026 12:13
Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Ексглава МЗС Дмитро Кулеба позитивно оцінив особисті якості керівника Офісу Президента Кирила Буданова, відзначивши його стратегічне мислення та назвавши цю рису критично важливою для держави в умовах тривалої війни і складної міжнародної ситуації.

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передає Новини.LIVE.

"Це людина (ред. — Буданов), яка здатна думати на кроки вперед. Я дуже ціную таких людей, тому що, на мою думку, Україна як державний проєкт значною мірою потерпає від браку стратегічного мислення", — зазначив Кулеба.

За словами дипломата, Буданов демонструє підхід, заснований не на логіці тотального протистояння, а на розумінні того, що навіть складні партнери можуть бути корисними для досягнення стратегічних цілей. Така філософія, на його думку, створює більше можливостей для ефективної державної політики.

Кулеба також акцентував на політичній природі домовленостей між Зеленським і Будановим напередодні призначення останнього. Він наголосив, що це приклад взаємодії суб'єктних фігур, які здатні знаходити спільні рішення в інтересах держави.

"На мою думку, домовленість Зеленського і Буданова про співробітництво — це перший акт політики в Україні з 2022 року, адже політика — це коли суб’єктні фігури домовляються між собою", — підкреслив ексглава МЗС.

Кирило Буданов повідомляв журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, яка ситуація наразі склалася з переговорним процесом. Він підтвердив, що фокус уваги змістився через початок бойових дій в Ірані.

Тим часом за оцінкою від опитувань, українці мають високий рівень довіри до Кирила Буданова. Якби в Україні проводили вибори, українці обрали Кирила Буданова президентом або голосували б за його політичну партію.

Також нещодавно Кирила Буданова призначили головою Ради з питань підтримки підприємництва.

