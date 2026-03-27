Стратегический подход Буданова крайне важен для страны: Кулеба

Кирилл Буданов.

Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба положительно оценил личные качества руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, отметив его стратегическое мышление и назвав эту черту критически важной для государства в условиях затянувшейся войны и сложной международной ситуации.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает Новини.LIVE.

"Это человек (ред. — Буданов), который способен думать на шаги вперед. Я очень ценю таких людей, потому что, по моему мнению, Украина как государственный проект в значительной степени страдает от нехватки стратегического мышления",- отметил Кулеба.

По словам дипломата, Буданов демонстрирует подход, основанный не на логике тотального противостояния, а на понимании того, что даже сложные партнеры могут быть полезными для достижения стратегических целей. Такая философия, по его мнению, создает больше возможностей для эффективной государственной политики.

Кулеба также акцентировал на политической природе договоренностей между Зеленским и Будановым накануне назначения последнего. Он отметил, что это пример взаимодействия субъектных фигур, которые способны находить общие решения в интересах государства.

"По моему мнению, договоренность Зеленского и Буданова о сотрудничестве — это первый акт политики в Украине с 2022 года, ведь политика — это когда субъектные фигуры договариваются между собой", — подчеркнул экс-глава МИД.

Кирилл Буданов сообщал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, какая ситуация сейчас сложилась с переговорным процессом. Он подтвердил, что фокус внимания сместился из-за начала боевых действий в Иране.

Между тем по оценке от опросов, украинцы имеют высокий уровень доверия к Кириллу Буданову. Если бы в Украине проводили выборы, украинцы выбрали Кирилла Буданова президентом или голосовали бы за его политическую партию.

Также недавно Кирилла Буданова назначили председателем Совета по вопросам поддержки предпринимательства.