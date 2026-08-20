Ольга Стефанішина та застава у 6 млн грн: рішення ВАКС

Суд над Ольгою Стефанішиною. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для колишньої віцепрем'єрки та експосолки України у США Ольги Стефанішиної у справі про незаконне збагачення. Захист оскаржив рішення ВАКС про заставу у 6 млн грн, однак апеляцію не задовольнили. Заставу за Стефанішину внесли 13 серпня.

Про це заявив прокурор Вадим Кохно, передає журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Апеляція залишила заставу без змін

6 серпня Вищий антикорупційний суд визначив Ользі Стефанішиній заставу у розмірі 6 млн грн.

Захист оскаржив це рішення в апеляційній інстанції. Однак Апеляційна палата ВАКС залишила рішення слідчого судді без змін.

Прокурор Вадим Кохно після засідання заявив, що вважає рішення апеляційної інстанції законним та обґрунтованим.

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"Вважаємо рішення апеляційної інстанції, яка залишила в силі дану ухвалу слідчого судді, законним та обґрунтованим. [...] Застава в розмірі 6 мільйонів гривень. Вона залишається незмінною", — заявив прокурор Вадим Кохно після засідання.

Заставу за Ольгу Стефанішину у розмірі 6 млн грн внесли 13 серпня.

Таким чином, після рішення апеляційної палати визначений ВАКС розмір застави залишився без змін.

Суд над Ольгою Стефанішиною. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Новини.LIVE повідомляли, що раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко пояснив, що підозру Ользі Стефанішиній оголосили вже після її звільнення з посади, оскільки детективи НАБУ зібрали достатню доказову базу. Водночас у САП зазначили, що інформація про можливий вплив Стефанішиної на конкурсні комісії не стосується цього кримінального провадження.

Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні на понад 13,9 млн грн. За даними НАБУ і САП, дорогу нерухомість та автомобіль вона оформлювала на родичів і підлеглого.

У суді Стефанішина заявила, що вважає підозру необґрунтованою та планує доводити свою невинуватість. Вона також зазначила, що не має наміру ухилятися від суду та виконуватиме всі процесуальні обов’язки.

Також Новини.LIVE інформували, що Україна досі не має посла у Вашингтоні, а пошук заміни на цю посаду став непростим завданням для Володимира Зеленського. Адже, Ольгу Стефанішину, яка раніше очолювала українську дипмісію у США, офіційно звільнили 3 серпня на тлі можливих звинувачень у розкраданні коштів та незаконному збагаченні.