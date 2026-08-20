Ольга Стефанишина и залог в размере 6 млн грн: решение ВАКС

Суд над Ольгой Стефанишиной. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в отношении бывшей вице-премьера и экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной по делу о незаконном обогащении. Защита обжаловала решение ВАКС о залоге в размере 6 млн грн, однако апелляция не была удовлетворена. Залог за Стефанишину был внесен 13 августа.

Об этом заявил прокурор Вадим Кохно, передает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

Апелляция оставила залог без изменений

6 августа Высший антикоррупционный суд определил для Ольги Стефанишиной залог в размере 6 млн грн.

Защита обжаловала это решение в апелляционной инстанции. Однако Апелляционная палата ВАКС оставила решение следственного судьи без изменений.

Прокурор Вадим Кохно после заседания заявил, что считает решение апелляционной инстанции законным и обоснованным.

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"Считаем решение апелляционной инстанции, оставившей в силе данное постановление следственного судьи, законным и обоснованным. [...] Залог в размере 6 миллионов гривен. Он остается неизменным", — заявил прокурор Вадим Кохно после заседания.

Залог за Ольгу Стефанишину в размере 6 млн грн был внесен 13 августа.

Таким образом, после решения апелляционной палаты ВАКС установленный размер залога остался без изменений.

Суд над Ольгой Стефанишиной. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко пояснил, что подозрение Ольге Стефанишиной было предъявлено уже после ее увольнения с должности, поскольку детективы НАБУ собрали достаточную доказательную базу. В то же время в САП отметили, что информация о возможном влиянии Стефанишиной на конкурсные комиссии не касается данного уголовного производства.

Стефанишину подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании на сумму более 13,9 млн грн. По данным НАБУ и САП, дорогую недвижимость и автомобиль она оформляла на родственников и подчиненного.

В суде Стефанишина заявила, что считает подозрение необоснованным и планирует доказывать свою невиновность. Она также отметила, что не намерена уклоняться от суда и будет выполнять все процессуальные обязанности.

Также Новини.LIVE писали, что у Украины до сих пор нет посла в Вашингтоне, а поиск замены на эту должность стал непростой задачей для Владимира Зеленского. Ведь Ольгу Стефанишину, ранее возглавлявшую украинскую дипмиссию в США, официально уволили 3 августа на фоне возможных обвинений в хищении средств и незаконном обогащении.