Ольга Стефанишина и залог в размере 6 млн грн: решение ВАКС

Стефанишина останется с залогом в размере 6 млн грн: решение суда
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в отношении бывшей вице-премьера и экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной по делу о незаконном обогащении. Защита обжаловала решение ВАКС о залоге в размере 6 млн грн, однако апелляция не была удовлетворена. Залог за Стефанишину был внесен 13 августа.
Об этом заявил прокурор Вадим Кохно, передает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.
Апелляция оставила залог без изменений
6 августа Высший антикоррупционный суд определил для Ольги Стефанишиной залог в размере 6 млн грн.
Защита обжаловала это решение в апелляционной инстанции. Однако Апелляционная палата ВАКС оставила решение следственного судьи без изменений.
Прокурор Вадим Кохно после заседания заявил, что считает решение апелляционной инстанции законным и обоснованным.
"Считаем решение апелляционной инстанции, оставившей в силе данное постановление следственного судьи, законным и обоснованным. [...] Залог в размере 6 миллионов гривен. Он остается неизменным", — заявил прокурор Вадим Кохно после заседания.
Залог за Ольгу Стефанишину в размере 6 млн грн был внесен 13 августа.
Таким образом, после решения апелляционной палаты ВАКС установленный размер залога остался без изменений.
Новини.LIVE сообщали, что ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко пояснил, что подозрение Ольге Стефанишиной было предъявлено уже после ее увольнения с должности, поскольку детективы НАБУ собрали достаточную доказательную базу. В то же время в САП отметили, что информация о возможном влиянии Стефанишиной на конкурсные комиссии не касается данного уголовного производства.
Стефанишину подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании на сумму более 13,9 млн грн. По данным НАБУ и САП, дорогую недвижимость и автомобиль она оформляла на родственников и подчиненного.
В суде Стефанишина заявила, что считает подозрение необоснованным и планирует доказывать свою невиновность. Она также отметила, что не намерена уклоняться от суда и будет выполнять все процессуальные обязанности.
Также Новини.LIVE писали, что у Украины до сих пор нет посла в Вашингтоне, а поиск замены на эту должность стал непростой задачей для Владимира Зеленского. Ведь Ольгу Стефанишину, ранее возглавлявшую украинскую дипмиссию в США, официально уволили 3 августа на фоне возможных обвинений в хищении средств и незаконном обогащении.