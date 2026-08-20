Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стефанишина останется с залогом в размере 6 млн грн: решение суда

Стефанишина останется с залогом в размере 6 млн грн: решение суда

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 20:01
Ольга Стефанишина и залог в размере 6 млн грн: решение ВАКС
Суд над Ольгой Стефанишиной. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в отношении бывшей вице-премьера и экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной по делу о незаконном обогащении. Защита обжаловала решение ВАКС о залоге в размере 6 млн грн, однако апелляция не была удовлетворена. Залог за Стефанишину был внесен 13 августа.

Об этом заявил прокурор Вадим Кохно, передает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

Апелляция оставила залог без изменений

6 августа Высший антикоррупционный суд определил для Ольги Стефанишиной залог в размере 6 млн грн.

Защита обжаловала это решение в апелляционной инстанции. Однако Апелляционная палата ВАКС оставила решение следственного судьи без изменений.

Прокурор Вадим Кохно после заседания заявил, что считает решение апелляционной инстанции законным и обоснованным.

Читайте также:

"Считаем решение апелляционной инстанции, оставившей в силе данное постановление следственного судьи, законным и обоснованным. [...] Залог в размере 6 миллионов гривен. Он остается неизменным", — заявил прокурор Вадим Кохно после заседания.

Залог за Ольгу Стефанишину в размере 6 млн грн был внесен 13 августа.

Таким образом, после решения апелляционной палаты ВАКС установленный размер залога остался без изменений.

Стефанишина останется под залогом в размере 6 млн грн: решение суда - фото 1
Суд над Ольгой Стефанишиной. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко пояснил, что подозрение Ольге Стефанишиной было предъявлено уже после ее увольнения с должности, поскольку детективы НАБУ собрали достаточную доказательную базу. В то же время в САП отметили, что информация о возможном влиянии Стефанишиной на конкурсные комиссии не касается данного уголовного производства.

Стефанишину подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании на сумму более 13,9 млн грн. По данным НАБУ и САП, дорогую недвижимость и автомобиль она оформляла на родственников и подчиненного.

В суде Стефанишина заявила, что считает подозрение необоснованным и планирует доказывать свою невиновность. Она также отметила, что не намерена уклоняться от суда и будет выполнять все процессуальные обязанности.

Также Новини.LIVE писали, что у Украины до сих пор нет посла в Вашингтоне, а поиск замены на эту должность стал непростой задачей для Владимира Зеленского. Ведь Ольгу Стефанишину, ранее возглавлявшую украинскую дипмиссию в США, официально уволили 3 августа на фоне возможных обвинений в хищении средств и незаконном обогащении.

Ольга Стефанишина суд судьи залог ВАКС
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации