Клименко рассказал, почему Стефанишиной вручили подозрении после увольнения

Ольга Стефанишина в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко объяснил, почему бывшей вице-премьер-министру — министру юстиции Ольге Стефанишиной было предъявлено подозрение уже после увольнения. По его словам, это произошло сразу после сбора необходимой доказательной базы и подписания процессуального документа.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Александра Клименко во время брифинга по итогам первого полугодия 2026 года, передает Новини.LIVE.

Подозрение Стефанишиной

По словам Клименко, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины передали прокурорам материалы, после обработки и изучения которых прокурор согласовал процессуальный документ. Он подчеркнул, что о подозрении каким-либо лицам сообщают исключительно тогда, когда для этого собрано достаточное количество материалов.

Возможное влияние Стефанишиной на конкурсные комиссии по отбору руководителей госорганов

Глава САП также прокомментировал высказывания прокурора во время судебного заседания относительно возможного влияния Стефанишиной на конкурсные комиссии, которые выбирают руководителей государственных органов.

Клименко подчеркнул, что эта информация не является предметом уголовного производства против неё. Подобные данные прокуроры приводили на заседании для обоснования существующего риска того, что она может использовать своё влияние для препятствования следственным действиям по этому делу.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на НАБУ, Стефанишиной сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию и незаконном обогащении на сумму свыше 13,9 млн грн. Сообщается, что она могла оформлять дорогостоящую недвижимость и автомобили премиум-класса на близких лиц и подчиненных. Суд уже определил ей меру пресечения — залог в размере 6 млн грн.

Ранее Стефанишина заявила, что не согласна с выдвинутыми обвинениями и считает их безосновательными. Она подчеркнула, что планирует отстаивать свою позицию в правовом поле.