Коли Україна стане членом Євросоюзу — відповідь Стефанішиної

Ольга Стефанішина. Фото: pravo.ua

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна стане членом Європейського Союзу у 2030 році. За її словами, це вже практично ухвалене рішення.

Про це Ольга Стефанішина сказала на "Саміті експортерів 2025" від Forbes Ukraine у пʼятницю, 14 березня.

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Членство України в ЄС

"Україна буде членом Європейського союзу у 2030 році. Це фактично вже ухвалене рішення", – заявила Стефанішина.

За її словами, бюджет ЄС на період 2026–32/33 років враховує членство України, що свідчить про серйозність і реалістичність намірів.

"Серйозність намірів ЄС можна оцінювати за зусиллями Угорщини із блокування їх реалізації", – пояснила Стефанішина.

Вона зазначила, що Угорщина зараз намагається активно блокувати включення України в наступний бюджет ЄС.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції зауважила, що ціль 2030 рік абсолютно реалістична. За її словами, Україна в багатьох секторах уже інтегрована в ЄС.

"Звичайно, сільськогосподарська сфера, аграрний сектор залишаються тригером, але величезний спектр питань уже зараз тригером не є", — додала вона.

Нагадаємо, посол Бельгії в Україні Люк Якобс зазначив, що його країна загалом підтримує ідею створення військової місії в Україні, але на даному етапі зберігає обережність.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що громадяни країни матимуть можливість висловити свою думку стосовно потенційного вступу України до ЄС.