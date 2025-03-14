Когда Украина станет членом Евросоюза — ответ Стефанишиной

Ольга Стефанишина. Фото: pravo.ua

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина станет членом Европейского Союза в 2030 году. По ее словам, это уже практически принятое решение.

Об этом Ольга Стефанишина сказала на "Саммите экспортеров 2025" от Forbes Ukraine в пятницу, 14 марта.

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Членство Украины в ЕС

"Украина будет членом Европейского союза в 2030 году. Это фактически уже принятое решение", — заявила Стефанишина.

По ее словам, бюджет ЕС на период 2026-32/33 годов учитывает членство Украины, что свидетельствует о серьезности и реалистичности намерений.

"Серьезность намерений ЕС можно оценивать по усилиям Венгрии по блокированию их реализации", — пояснила Стефанишина.

Она отметила, что Венгрия сейчас пытается активно блокировать включение Украины в следующий бюджет ЕС.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции отметила, что цель 2030 год абсолютно реалистична. По ее словам, Украина во многих секторах уже интегрирована в ЕС.

"Конечно, сельскохозяйственная сфера, аграрный сектор остаются триггером, но огромный спектр вопросов уже сейчас триггером не является", — добавила она.

Напомним, посол Бельгии в Украине Люк Якобс отметил, что его страна в целом поддерживает идею создания военной миссии в Украине, но на данном этапе сохраняет осторожность.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что граждане страны будут иметь возможность высказать свое мнение относительно потенциального вступления Украины в ЕС.