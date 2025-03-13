У Бельгії висловилися щодо введення західних військ в Україну

Посол Бельгії в Україні Люк Якобс. Фото: скриншот з відео

Посол Бельгії в Україні Люк Якобс заявив, що його країна загалом позитивно ставиться до ідеї щодо військової місії в Україні. Однак на цьому етапі Бельгія "залишається обережною".

Про це Якобс розповів в інтерв'ю Укрінформу.

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Позиція Бельгії щодо військового контингенту в Україні

"Бельгія, безумовно, готова приєднатися до мирного процесу разом з європейськими партнерами", — сказав Якобс.

За його словами, щодо відправлення військового контингенту в Україну прем’єр-міністр країни висловлювався позитивно. Але на цьому етапі країна "залишається обережною".

Посол пояснив, що подібні дії передбачають міцну і справедливу мирну угоду, а також чіткий мандат і обставини, які дозволяють підтвердити, що військова присутність справді "слугуватиме своїй меті".

Нагадаємо, країни Європи посилюють дипломатичний тиск на підтримку України, аби вплинути на досягнення миру у війні з Росією.

А видання Reuters писало, що Росія висунула США список вимог щодо припинення вогню в Україні.