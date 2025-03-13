В Бельгии высказались относительно введения западных войск в Украину

Посол Бельгии в Украине Люк Якобс. Фото: скриншот из видео

Посол Бельгии в Украине Люк Якобс заявил, что его страна в целом положительно относится к идее о военной миссии в Украине. Однако на этом этапе Бельгия "остается осторожной".

Об этом Якобс рассказал в интервью Укринформу.

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"Бельгия, безусловно, готова присоединиться к мирному процессу вместе с европейскими партнерами", — сказал Якобс.

По его словам, относительно отправки военного контингента в Украину премьер-министр страны высказывался положительно. Но на данном этапе страна "остается осторожной".

Посол пояснил, что подобные действия предусматривают прочное и справедливое мирное соглашение, а также четкий мандат и обстоятельства, которые позволяют подтвердить, что военное присутствие действительно "будет служить своей цели".

Напомним, страны Европы усиливают дипломатическое давление в поддержку Украины, чтобы повлиять на достижение мира в войне с Россией.

А издание Reuters писало, что Россия выдвинула США список требований о прекращении огня в Украине.