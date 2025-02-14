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Стефанчук відреагував на дії партії Порошенка в Раді

14 лютого 2025 14:35
Аркадій Пастула - Редактор
Стефанчук прокоментував блокування засідання Ради партією Європейська Солідарність
Представники партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді. Фото: facebook.com/stefanchuk.official
Аркадій Пастула - Редактор

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував, як представники партії "Європейська солідарність" зірвали засідання. За його словами, вони продовжують своє політичне шоу.

Про це Руслан Стефанчук повідомив у Facebook у пʼятницю, 14 лютого.

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Що сказав Стефанчук

Глава Ради зазначив, що представники партії "ЄС" блокують трибуну, президію та парламентський контроль Кабміну під час години запитань до уряду.

Європейська Солідарність заблокувала засідання ВРУ
Представники партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

"Ще напередодні з пафосом вони вимагали заслухати міністра освіти Оксена Лісового. "Ми маємо отримати відповіді!" — голосили у залі. І що ж? Міністр прийшов, а вони взяли й заблокували засідання. Це така нова технологія контролю виконавчої влади — створити іншу проблему, щоб не почути рішення?" — пише він.

За словами Стефанчука, парламент мав розглянути питання якості освіти, зарплат вчителів та навчання дітей в укриттях, однак в партії "ЄС" інші пріоритети.

Блокування засідання Ради 14 лютого
Представники партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Очільник Ради наголосив, що блокувати роботу під час війни — це гра на руку Кремля. 

"І це особливо абсурдно, якщо врахувати, що ці люди називають себе "Європейською солідарністю". Насправді це антиєвропейська безвідповідальність", — додав Стефанчук.

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Допис Стефанчука. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 лютого партія "Європейська солідарність" заблокувала урядову ложу та президію Верховної Ради.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким запровадив санкції проти Петра Порошенка.

Петро Порошенко Верховна Рада Руслан Стефанчук нардепи Європейська Солідарність
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