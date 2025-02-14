Стефанчук прокоментував блокування засідання Ради партією Європейська Солідарність

Представники партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував, як представники партії "Європейська солідарність" зірвали засідання. За його словами, вони продовжують своє політичне шоу.

Про це Руслан Стефанчук повідомив у Facebook у пʼятницю, 14 лютого.

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Глава Ради зазначив, що представники партії "ЄС" блокують трибуну, президію та парламентський контроль Кабміну під час години запитань до уряду.

Представники партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

"Ще напередодні з пафосом вони вимагали заслухати міністра освіти Оксена Лісового. "Ми маємо отримати відповіді!" — голосили у залі. І що ж? Міністр прийшов, а вони взяли й заблокували засідання. Це така нова технологія контролю виконавчої влади — створити іншу проблему, щоб не почути рішення?" — пише він.

За словами Стефанчука, парламент мав розглянути питання якості освіти, зарплат вчителів та навчання дітей в укриттях, однак в партії "ЄС" інші пріоритети.

Представники партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Очільник Ради наголосив, що блокувати роботу під час війни — це гра на руку Кремля.

"І це особливо абсурдно, якщо врахувати, що ці люди називають себе "Європейською солідарністю". Насправді це антиєвропейська безвідповідальність", — додав Стефанчук.

Допис Стефанчука. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 лютого партія "Європейська солідарність" заблокувала урядову ложу та президію Верховної Ради.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким запровадив санкції проти Петра Порошенка.