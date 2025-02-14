Стефанчук прокомментировал блокирование заседания Рады партией Европейская Солидарность

Стефанчук отреагировал на действия партии Порошенко в Раде
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прокомментировал, как представители партии "Европейская солидарность" сорвали заседание. По его словам, они продолжают свое политическое шоу.
Об этом Руслан Стефанчук сообщил в Facebook в пятницу, 14 февраля.
Что сказал Стефанчук
Глава Рады отметил, что представители партии "ЕС" блокируют трибуну, президиум и парламентский контроль Кабмина во время часа вопросов к правительству.
"Еще накануне с пафосом они требовали заслушать министра образования Оксена Лисового. "Мы должны получить ответы!" — кричали в зале. И что же? Министр пришел, а они взяли и заблокировали заседание. Это такая новая технология контроля исполнительной власти — создать другую проблему, чтобы не услышать решение?" — пишет он.
По словам Стефанчука, парламент должен был рассмотреть вопрос качества образования, зарплат учителей и обучения детей в укрытиях, однако у партии "ЕС" другие приоритеты.
Глава Рады подчеркнул, что блокировать работу во время войны — это игра на руку Кремля.
"И это особенно абсурдно, если учесть, что эти люди называют себя "Европейской солидарностью". На самом деле это антиевропейская безответственность", — добавил Стефанчук.
Напомним, 14 февраля партия "Европейская солидарность" заблокировала правительственную ложу и президиум Верховной Рады.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ввел санкции против Петра Порошенко.
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