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Стефанчук отреагировал на действия партии Порошенко в Раде

14 февраля 2025 14:35
Аркадий Пастула - Редактор
Стефанчук прокомментировал блокирование заседания Рады партией Европейская Солидарность
Представители партии "Европейская солидарность" в Верховной Раде. Фото: facebook.com/stefanchuk.official
Аркадий Пастула - Редактор

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прокомментировал, как представители партии "Европейская солидарность" сорвали заседание. По его словам, они продолжают свое политическое шоу.

Об этом Руслан Стефанчук сообщил в Facebook в пятницу, 14 февраля.

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Глава Рады отметил, что представители партии "ЕС" блокируют трибуну, президиум и парламентский контроль Кабмина во время часа вопросов к правительству.

Європейська Солідарність заблокувала засідання ВРУ
Представители партии "Европейская солидарность" в Верховной Раде. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

"Еще накануне с пафосом они требовали заслушать министра образования Оксена Лисового. "Мы должны получить ответы!" — кричали в зале. И что же? Министр пришел, а они взяли и заблокировали заседание. Это такая новая технология контроля исполнительной власти — создать другую проблему, чтобы не услышать решение?" — пишет он.

По словам Стефанчука, парламент должен был рассмотреть вопрос качества образования, зарплат учителей и обучения детей в укрытиях, однако у партии "ЕС" другие приоритеты.

Блокування засідання Ради 14 лютого
Представители партии "Европейская солидарность" в Верховной Раде. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Глава Рады подчеркнул, что блокировать работу во время войны — это игра на руку Кремля.

"И это особенно абсурдно, если учесть, что эти люди называют себя "Европейской солидарностью". На самом деле это антиевропейская безответственность", — добавил Стефанчук.

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Пост Стефанчука. Фото: скриншот

Напомним, 14 февраля партия "Европейская солидарность" заблокировала правительственную ложу и президиум Верховной Рады.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ввел санкции против Петра Порошенко.

Петр Порошенко Верховная Рада Руслан Стефанчук нардепы Европейская Солидарность
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