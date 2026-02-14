Мюнхенска конференція - розпочалась зустріч МЗС України та країн G7

Стартувала зустріч глав МЗС G7 та України в Мюнхені — деталі
Дата публікації: 14 лютого 2026 12:15
У Мюнхені на полях безпекової конференції розпочалася зустріч очільників Міністерств зовнішніх справ країн G7 та України. Сторони обговорюватимуть мирні зусилля та всебічну підтримку України.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець у суботу, 14 лютого.
В українському МЗС розповіли, що зокрема буде обговорено посилення енергетичної стійкості та систем ППО України.
