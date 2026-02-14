Відео
Головна Новини дня Стартувала зустріч глав МЗС G7 та України в Мюнхені — деталі

Стартувала зустріч глав МЗС G7 та України в Мюнхені — деталі

Ua
Дата публікації: 14 лютого 2026 12:15
Мюнхенска конференція - розпочалась зустріч МЗС України та країн G7
Термінова новина

У Мюнхені на полях безпекової конференції розпочалася зустріч очільників Міністерств зовнішніх справ країн G7 та України. Сторони обговорюватимуть мирні зусилля та всебічну підтримку України.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець у суботу, 14 лютого.

В українському МЗС розповіли, що зокрема буде обговорено посилення енергетичної стійкості та систем ППО України.

Новина доповнюється

Мюнхенська безпекова конференція 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
