Главная Новости дня Стартовала встреча глав МИД G7 и Украины в Мюнхене — детали

Стартовала встреча глав МИД G7 и Украины в Мюнхене — детали

Дата публикации 14 февраля 2026 12:15
Мюнхенская конференция — началась встреча МИД Украины и стран G7
Руководители МИД. Фото: кадр из видео

В Мюнхене на полях конференции по безопасности началась встреча руководителей Министерств иностранных дел стран G7 и Украины. Стороны будут обсуждать мирные усилия и всестороннюю поддержку Украины.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в субботу, 14 февраля.

Встреча глав МИД в Мюнхене — что обсудят

В украинском МИД рассказали, что в частности будет обсуждаться усиление энергетической устойчивости и систем ПВО Украины.

С кем сегодня встречался Сибига

До этого, глава украинского ведомства Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел, международной торговли и вероисповеданий Аргентины Пабло Кирно. Стороны обсудили мирные усилия, результаты последних дипломатических шагов и подготовку к следующей встрече в Женеве.

Также состоялась встреча с государственным министром ОАЭ Ланой Нуссейбех.

"Мы обсудили мирные усилия после двух раундов переговоров в Абу-Даби. Я поблагодарил ОАЭ за все их усилия по ускорению мирного процесса. Украина ценит это и полагается на активную деятельность ОАЭ", — рассказал Сибига.

Кроме того, глава украинского МИД встретился с комиссаром ЕС Мартой Кос, генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хурном и главой МИД Канады Анитой Ананд.

Напомним, что сегодня, 14 февраля, уже второй день конференции в Мюнхене. Туда уже прибыл президент Владимир Зеленский.

Также мы сообщали о ключевых темах нынешней конференции по безопасности.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
