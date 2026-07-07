Станете 1 з 30 000 загиблих: Рютте закликав росіян не вступати до армії

Марк Рютте та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Карина Приходько Редактор

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до росіян із закликом не вступати до лав російської армії. За його словами, російський диктатор Володимир Путін готовий жертвувати власними громадянами заради продовження війни проти України.

Про це Марк Рютте сказав на полях саміту НАТО в Анкарі, спілкуючись з Володимиром Зеленським, передає кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Рютте звернувся до росіян

Рютте заявив, що Путін готовий жертвувати власними громадянами заради війни. Він сказав, що молодим росіянам не варто думати про те, аби йти в армію та відправлятись на війну в Україну.

"Пам'ятайте: ви можете стати одним із тридцяти тисяч людей цього або наступного місяця, які загинуть. Ваш президент, Володимир Путін, готовий жертвувати вами. Тож добре подумайте, перш ніж вступати до армії", — сказав генсек НАТО.

Водночас він подякував Президенту України Володимиру Зеленському за участь у форумі та назвав його "надзвичайним лідером своєї країни".

Як писали Новини.LIVE з посиланням на високопоставлене джерело НАТО, за час повномасштабної війни РФ втратила до 1,45 мільйона військовослужбовців. 500 тисяч із них — загиблі.

За даними Володимира Зеленського, лише від початку року втрати РФ на фронті склали понад 145 тисяч. Зокрема, знищеними — майже 86 тисяч осіб, важкопораненими — щонайменше 59 тисяч осіб.

Водночас представник ГУР Андрій Юсов розповідав, що через значні втрати на фронті Росія посилює мобілізацію. Кремль дедалі активніше залучає як власних громадян, так і іноземних найманців.