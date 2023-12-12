Стало відомо, коли уряд Дональда Туска буде приведено до присяги

Дональд Туск. Фото: Reuters

Президент Польщі Анджей Дуда запросив Дональда Туска щоб обговорити приведення до присяги нового уряду. Воно відбудеться 13 грудня.

Про це повідомив керівник кабінету Президента Республіки Польща Марчін Масталерек.

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"Президент буде в Сеймі ввечері і запросить Дональда Туска до свого офісу, щоб призначити дату його присяги — швидше за все, 13 грудня", — сказав Масталерек.

Він також нагадав, що у вівторок, 12 грудня, Анджей Дуда буде в Женеві на саміті ООН з прав людини.

Він додав, що президент хоче співпрацювати з новим урядом в найважливіших питаннях, таких як безпека та зовнішні справи.

Як працюватиме новий уряд

Міністр зазначив, що нова коаліція не є цілісною і співпраця з новими міністрами, ймовірно, буде неоднозначною.

"Я думаю, що з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камішем буде легше співпрацювати, а з міністром закордонних справ Радославом Сікорським, можливо, трохи складніше. Побачимо, як це буде виглядати", — висловив думку Масталерек.

Раніше ми повідомляли, що польський парламент обрав нового прем'єр-міністра Польщі. Ним став головний кандидат на посаду Дональд Туск.

Нагадаємо, лідер польської партії "Громадянська платформа" Дональд Туск заявив, що терміново буде розв'язувати питання щодо блокування вантажних перевезень на польсько-українському кордоні. За його словами, він буде діяти в інтересах польських перевізників, проте буде робити все, аби блокада кордону перестала діяти.