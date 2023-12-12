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Стало відомо, коли уряд Дональда Туска буде приведено до присяги

12 грудня 2023 11:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Стало відомо, коли уряд Дональда Туска буде приведено до присяги
Дональд Туск. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Польщі Анджей Дуда запросив Дональда Туска щоб обговорити приведення до присяги нового уряду. Воно відбудеться 13 грудня.

Про це повідомив керівник кабінету Президента Республіки Польща Марчін Масталерек.

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"Президент буде в Сеймі ввечері і запросить Дональда Туска до свого офісу, щоб призначити дату його присяги — швидше за все, 13 грудня", — сказав Масталерек.

Він також нагадав, що у вівторок, 12 грудня, Анджей Дуда буде в Женеві на саміті ООН з прав людини.

Він додав, що президент хоче співпрацювати з новим урядом в найважливіших питаннях, таких як безпека та зовнішні справи.

Як працюватиме новий уряд 

Міністр зазначив, що нова коаліція не є цілісною і співпраця з новими міністрами, ймовірно, буде неоднозначною. 

"Я думаю, що з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камішем буде легше співпрацювати, а з міністром закордонних справ Радославом Сікорським, можливо, трохи складніше. Побачимо, як це буде виглядати", — висловив думку Масталерек.

Раніше ми повідомляли, що польський парламент обрав нового прем'єр-міністра Польщі. Ним став головний кандидат на посаду Дональд Туск.

Нагадаємо, лідер польської партії "Громадянська платформа" Дональд Туск заявив, що терміново буде розв'язувати питання щодо блокування вантажних перевезень на польсько-українському кордоні. За його словами, він буде діяти в інтересах польських перевізників, проте буде робити все, аби блокада кордону перестала діяти. 

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