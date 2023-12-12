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Стало известно, когда правительство Дональда Туска будет приведено к присяге

12 декабря 2023 11:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Стало известно, когда правительство Дональда Туска будет приведено к присяге
Дональд Туск. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Польши Анджей Дуда пригласил Дональда Туска, чтобы обсудить приведение к присяге нового правительства. Оно состоится 13 декабря.

Об этом сообщил руководитель кабинета Президента Республики Польша Марчин Масталерек.

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Правительство Дональда Туска будет приведено к присяге

"Президент будет в Сейме вечером и пригласит Дональда Туска в свой офис, чтобы назначить дату его присяги — скорее всего, 13 декабря", — сказал Масталерек.

Он также напомнил, что во вторник, 12 декабря, Анджей Дуда будет в Женеве на саммите ООН по правам человека.

Он добавил, что президент хочет сотрудничать с новым правительством по важнейшим вопросам, таким как безопасность и внешние дела.

Как будет работать новое правительство

Министр отметил, что новая коалиция не целостна и сотрудничество с новыми министрами, вероятно, будет неоднозначным.

"Я думаю, что с министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем будет легче сотрудничать, а с министром иностранных дел Радославом Сикорским, возможно, несколько сложнее. Увидим, как это будет выглядеть", — высказал мнение Масталерек.

Ранее мы сообщали, что польский парламент избрал нового премьер-министра Польши. Им стал главный кандидат на должность Дональд Туск.

Напомним, лидер польской партии "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил, что срочно будет решать вопрос блокирования грузовых перевозок на польско-украинской границе. По его словам, он будет действовать в интересах польских перевозчиков, однако будет делать все, чтобы блокада границы перестала действовать.

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