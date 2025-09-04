Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стало відомо, коли США та ЄС обговорять санкції проти нафти РФ

Стало відомо, коли США та ЄС обговорять санкції проти нафти РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 19:49
США та ЄС обговорять санкції проти російських нафти й газу
Нафтовий танкер "Володимир Мономах" компанії "Роснефть". Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз обговорять санкції проти російських нафти та газу. Ймовірно, що це відбудеться протягом наступних 24 годин.

Про це заявив Президент Фінляндії Александр Стубб, інформує "РБК-Україна".

Реклама
Читайте також:

США та ЄС обговорять санкції проти газу та нафти РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб сказав, що США та ЄС обговорять санкції проти російських нафти й газу протягом 24 годин.

За словами фінського лідера, глава Білого дому Дональд Трамп під час телефонної розмови з "Коаліцією охочих" запропонував діяти разом щодо подальших санкцій проти Росії.

"Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та близькі радники президента Трампа обговорять це протягом наступних 24 годин", — заявив Александер Стубб.

Нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив, що із санкціями проти Росії не покінчено — лідер ще повернеться до цього питання.

Раніше Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію з огляду на неготовність Путіна завершити війну.

санкції проти Росії США Роснафта нафта газ ЄС
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації