США та ЄС обговорять санкції проти російських нафти й газу

Нафтовий танкер "Володимир Мономах" компанії "Роснефть". Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз обговорять санкції проти російських нафти та газу. Ймовірно, що це відбудеться протягом наступних 24 годин.

Про це заявив Президент Фінляндії Александр Стубб, інформує "РБК-Україна".

США та ЄС обговорять санкції проти газу та нафти РФ

За словами фінського лідера, глава Білого дому Дональд Трамп під час телефонної розмови з "Коаліцією охочих" запропонував діяти разом щодо подальших санкцій проти Росії.

"Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та близькі радники президента Трампа обговорять це протягом наступних 24 годин", — заявив Александер Стубб.

Нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив, що із санкціями проти Росії не покінчено — лідер ще повернеться до цього питання.

Раніше Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію з огляду на неготовність Путіна завершити війну.