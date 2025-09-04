Стало известно, когда США и ЕС обсудят санкции против нефти РФ
Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз обсудят санкции против российских нефти и газа. Вероятно, что это произойдет в течение следующих 24 часов.
Об этом заявил Президент Финляндии Александр Стубб, информирует "РБК-Украина".
США и ЕС обсудят санкции против газа и нефти РФ
Президент Финляндии Александр Стубб сказал, что США и ЕС обсудят санкции против российских нефти и газа в течение 24 часов.
По словам финского лидера, глава Белого дома Дональд Трамп во время телефонного разговора с "Коалицией желающих" предложил действовать вместе относительно дальнейших санкций против России.
"Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и близкие советники президента Трампа обсудят это в течение следующих 24 часов", — заявил Александер Стубб.
Недавно Президент США Дональд Трамп заявил, что с санкциями против России не покончено — лидер еще вернется к этому вопросу.
Ранее Зеленский призвал партнеров усилить давление на Россию, учитывая неготовность Путина завершить войну.
Читайте Новини.LIVE!