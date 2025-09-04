США и ЕС обсудят санкции против российских нефти и газа

Нефтяной танкер "Владимир Мономах" компании "Роснефть". Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз обсудят санкции против российских нефти и газа. Вероятно, что это произойдет в течение следующих 24 часов.

Об этом заявил Президент Финляндии Александр Стубб, информирует "РБК-Украина".

США и ЕС обсудят санкции против газа и нефти РФ

По словам финского лидера, глава Белого дома Дональд Трамп во время телефонного разговора с "Коалицией желающих" предложил действовать вместе относительно дальнейших санкций против России.

"Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и близкие советники президента Трампа обсудят это в течение следующих 24 часов", — заявил Александер Стубб.

Недавно Президент США Дональд Трамп заявил, что с санкциями против России не покончено — лидер еще вернется к этому вопросу.

Ранее Зеленский призвал партнеров усилить давление на Россию, учитывая неготовность Путина завершить войну.