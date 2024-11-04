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Стало відомо, коли може відбутися наступне засідання "Рамштайн"

4 листопада 2024 15:28
Карина Приходько - Редактор
Засідання Рамштайн — коли відбудеться наступна зустріч
Засідання Рамштайн. Фото: facebook/rustemumerov
Карина Приходько - Редактор

Наступне засідання "Рамштайну" може відбутися вже у листопаді. Наразі над цим працює американська сторона. 

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомив директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко. 

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"Ми сподіваємося, що цей "Рамштайн" буде на рівні глав держав або урядів, як обіцяв президент США. Але політичне життя у Сполучених Штатах вносить свої корективи", — сказав Коваленко. 

Він додав, що зараз триває робота в коаліціях спроможностей.

"Ми опрацьовуємо дорожні карти, плани отримання озброєння та військової техніки. А також підготовки персоналу", — зазначив посадовець. 

Нагадаємо, 12 жовтня у Німеччині мала відбутися зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", однак її перенесли. 

Це пов'язано з тим, що напередодні Президент США Джо Байден скасував свою поїздку через те ураган "Мілтон" в Америці. 

Водночас раніше у Білому домі також заявили, що зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у листопаді

Рамштайн Міноборони війна в Україні США переговори

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