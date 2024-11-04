Засідання Рамштайн — коли відбудеться наступна зустріч

Стало відомо, коли може відбутися наступне засідання "Рамштайн"
Наступне засідання "Рамштайну" може відбутися вже у листопаді. Наразі над цим працює американська сторона.
Про це у коментарі Новини.LIVE повідомив директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко.
Коли відбудеться засідання "Рамштайн"
"Ми сподіваємося, що цей "Рамштайн" буде на рівні глав держав або урядів, як обіцяв президент США. Але політичне життя у Сполучених Штатах вносить свої корективи", — сказав Коваленко.
Він додав, що зараз триває робота в коаліціях спроможностей.
"Ми опрацьовуємо дорожні карти, плани отримання озброєння та військової техніки. А також підготовки персоналу", — зазначив посадовець.
Нагадаємо, 12 жовтня у Німеччині мала відбутися зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", однак її перенесли.
Це пов'язано з тим, що напередодні Президент США Джо Байден скасував свою поїздку через те ураган "Мілтон" в Америці.
Водночас раніше у Білому домі також заявили, що зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у листопаді.
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