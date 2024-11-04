Засідання Рамштайн — коли відбудеться наступна зустріч

Засідання Рамштайн. Фото: facebook/rustemumerov

Наступне засідання "Рамштайну" може відбутися вже у листопаді. Наразі над цим працює американська сторона.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомив директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко.

Читайте також:

Коли відбудеться засідання "Рамштайн"

"Ми сподіваємося, що цей "Рамштайн" буде на рівні глав держав або урядів, як обіцяв президент США. Але політичне життя у Сполучених Штатах вносить свої корективи", — сказав Коваленко.

Він додав, що зараз триває робота в коаліціях спроможностей.

"Ми опрацьовуємо дорожні карти, плани отримання озброєння та військової техніки. А також підготовки персоналу", — зазначив посадовець.

Нагадаємо, 12 жовтня у Німеччині мала відбутися зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", однак її перенесли.

Це пов'язано з тим, що напередодні Президент США Джо Байден скасував свою поїздку через те ураган "Мілтон" в Америці.

Водночас раніше у Білому домі також заявили, що зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у листопаді.