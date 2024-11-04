Заседание Рамштайна — когда состоится следующая встреча

Заседание Рамштайна. Фото: facebook/rustemumerov

Следующее заседание "Рамштайна" может пройти уже в ноябре. Сейчас над этим работает американская сторона.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил директор Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко.

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"Мы надеемся, что этот "Рамштайн" будет на уровне глав государств или правительств, как обещал президент США. Но политическая жизнь в Соединенных Штатах вносит свои коррективы", — сказал Коваленко.

Он добавил, что сейчас идет работа в коалициях способностей.

"Мы прорабатываем дорожные карты, планы получения вооружения и военной техники. А также подготовки персонала", — отметил чиновник.

Напомним, 12 октября в Германии должна была состояться встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", однако ее перенесли.

Это связано с тем, что накануне Президент США Джо Байден отменил свою поездку из-за того урагана "Милтон" в Америке.

В то же время ранее в Белом доме также заявили, что встреча в формате "Рамштайн" состоится в ноябре.