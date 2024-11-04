Заседание Рамштайна — когда состоится следующая встреча

Стало известно, когда состоиться следующее заседание "Рамштайн"
Следующее заседание "Рамштайна" может пройти уже в ноябре. Сейчас над этим работает американская сторона.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил директор Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко.
Когда состоится заседание "Рамштайн"
"Мы надеемся, что этот "Рамштайн" будет на уровне глав государств или правительств, как обещал президент США. Но политическая жизнь в Соединенных Штатах вносит свои коррективы", — сказал Коваленко.
Он добавил, что сейчас идет работа в коалициях способностей.
"Мы прорабатываем дорожные карты, планы получения вооружения и военной техники. А также подготовки персонала", — отметил чиновник.
Напомним, 12 октября в Германии должна была состояться встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", однако ее перенесли.
Это связано с тем, что накануне Президент США Джо Байден отменил свою поездку из-за того урагана "Милтон" в Америке.
В то же время ранее в Белом доме также заявили, что встреча в формате "Рамштайн" состоится в ноябре.
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