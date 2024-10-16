Наступна зустріч у форматы "Рамштайн" відбудться у листопаді

Ллойд Остін та Рустем Умєров. Фото: U.S. Secretary of Defense

Засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів держав відбудеться в листопаді. Зустріч, заплановану ну жовтень, скасували через ураган "Мілтон", який пройшов у Сполучених Штатах.

Про це повідомила речниця Білого дому США Карін Жан-Пʼєр у середу, 15 жовтня.

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Зустріч у форматі "Рамштайн"

Речниця адміністрації Байдена також заявила, що незабаром президент США поговорить із Володимиром Зеленським й оголосить про новий пакет військової допомоги для України.

Зустріч у форматі "Рамштайн" мала відбутися 12 жовтня. Проте через ураган "Мілтон", який прийшов до узбережжя Флориди, президент США Джо Байден скасував свою поїздку до Європи. В зв'язку з цим "Рамштайн" відклали на невизначену дату.

Зустрічі у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" започаткували навесні 2022 року. Щомісячні засідання контактної групи з питань оборони України проходять за участю представників понад 50 країн.

Жовтнева зустріч могла бути першою за участі саме лідерів держав. Тепер такий формат хочуть втілити у листопаді.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат Богдан Кицак заявив, що Саміт миру чи засідання "Рамштайну" не відбудеться до проведення президентських виборів у США в листопаді цього року.

Напередодні президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини для участі у засіданні Контактної групи з оборони України. Це сталося через ураган "Мілтон", який вирував у Флориді.