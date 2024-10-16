Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится в ноябре

Ллойд Остин и Рустем Умеров. Фото: US Secretary of Defense

Заседание в формате "Рамштайн" на уровне лидеров государств состоится в ноябре. Встреча, запланированная на октябрь, была отменена из-за урагана "Милтон", который прошел в Соединенных Штатах.

Об этом сообщила представитель Белого дома США Карин Жан-Пьер в среду, 15 октября.

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Встреча в формате "Рамштайн"

Представитель администрации Байдена также заявила, что вскоре президент США поговорит с Владимиром Зеленским и объявит о новом пакете военной помощи для Украины.

Встреча в формате "Рамштайн" должна была состояться 12 октября. Однако из-за урагана "Милтон", который пришел к побережью Флориды, президент США Джо Байден отменил свою поездку в Европу. В связи с этим "Рамштайн" отложили на неопределенную дату.

Встречи в формате "Рамштайн"

"Рамштайн" начали весной 2022 года. Ежемесячные заседания контактной группы по обороне Украины проходят с участием представителей более 50 стран.

Октябрьская встреча могла быть первой с участием именно лидеров государств. Теперь такой формат хотят воплотить в ноябре.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Богдан Кицак заявил, что саммит мира или заседание "Рамштайна" не состоится до проведения президентских выборов в США в ноябре этого года.

Президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию для участия в заседании Контактной группы по обороне Украины. Это произошло из-за урагана "Милтон", который бушевал во Флориде.