Переговори у Стамбулі - чи дійсно делегації спілкувалися російською

Зустріч делегацій України, РФ та Туреччини. Фото: BBC

Нещодавно у Стамбулі пройшли переговори української та російської делегації. При цьому сторона України спілкувалася із опонентами через перекладача.

Про це повідомляють дипломатичні джерела у коментарі для Новини.LIVE.

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Чи дійсно українська делегація у Стамбулі спілкувалася російською

Вже після проведення переговорів офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що начебто українська делегація на переговорах із Росією у Стамбулі говорила російською мовою, а вступне слово було зачитане англійською.

Однак, за даними власних джерел, ця інформація не відповідає дійсності.



Як повідомляли Новини.LIVE, 16 травня українська та російська делегації на переговорах у Стамбулі спілкувалися через перекладача.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, як росіяни насправді поводилися під час перемовин у Стамбулі.

До цього голова МЗС Андрій Сибіга зазначав, що під час переговорів у Стамбулі Росія висунула нереальні вимоги до України.