Переговори у Стамбулі - чи дійсно делегації спілкувалися російською

Стало відомо, як спілкувались делегації України і РФ у Стамбулі
Нещодавно у Стамбулі пройшли переговори української та російської делегації. При цьому сторона України спілкувалася із опонентами через перекладача.
Про це повідомляють дипломатичні джерела у коментарі для Новини.LIVE.
Чи дійсно українська делегація у Стамбулі спілкувалася російською
Вже після проведення переговорів офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що начебто українська делегація на переговорах із Росією у Стамбулі говорила російською мовою, а вступне слово було зачитане англійською.
Однак, за даними власних джерел, ця інформація не відповідає дійсності.
Як повідомляли Новини.LIVE, 16 травня українська та російська делегації на переговорах у Стамбулі спілкувалися через перекладача.
Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, як росіяни насправді поводилися під час перемовин у Стамбулі.
До цього голова МЗС Андрій Сибіга зазначав, що під час переговорів у Стамбулі Росія висунула нереальні вимоги до України.
Читайте Новини.LIVE!