Сибіга заявив, що Росія висуває абсурдні вимоги на переговорах

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Росія оголосила на переговорах у Стамбулі нереалістичні вимоги до України. Стамбульська зустріч вкотре продемонструвала глибоку прірву між підходами України та Росії до врегулювання війни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі X.

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За його словами, Київ чітко орієнтований на майбутнє, зосереджений на негайному і повному припиненні вогню, що є передумовою для початку справжнього мирного процесу. Росія ж, навпаки, демонструє небажання рухатися вперед.

"Україна дивиться в майбутнє, зосереджена на повному і негайному припиненні вогню, щоб запустити справжній мирний процес. Росія, навпаки, повністю зосереджена на минулому, відкидаючи припинення вогню і натомість постійно говорячи про стамбульські зустрічі 2022 року, намагаючись висунути ті ж самі абсурдні вимоги, що й три роки тому", — написав Андрій Сибіга.

Повідомлення Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Глава українського МЗС підкреслив, що подібна поведінка Росії лише підтверджує необхідність подальшого посилення міжнародного тиску на Кремль. На його думку, Москва має усвідомити наслідки власного саботажу мирного процесу.

Нагадаємо, раніше Андрій Сибіга називав критерій за яким буде зрозуміло, чи справді Росія готова до миру.

Тим часом президент Франції закликав Росію погодитися на 30-денне припинення вогню.

А міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп готовий запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо Кремль знову зірве переговори.