Сибига заявил что Россия выдвигает абсурдные требования на переговорах

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Россия объявила на переговорах в Стамбуле нереалистичные требования к Украине. Стамбульская встреча в очередной раз продемонстрировала глубокую пропасть между подходами Украины и России к урегулированию войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

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По его словам, Киев четко ориентирован на будущее, сосредоточен на немедленном и полном прекращении огня, что является предпосылкой для начала настоящего мирного процесса. Россия же, наоборот, демонстрирует нежелание двигаться вперед.

"Украина смотрит в будущее, сосредоточена на полном и немедленном прекращении огня, чтобы запустить настоящий мирный процесс. Россия, наоборот, полностью сосредоточена на прошлом, отвергая прекращение огня и взамен постоянно говоря о стамбульских встречах 2022 года, пытаясь выдвинуть те же самые абсурдные требования, что и три года назад", — написал Андрей Сибига.

Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Глава украинского МИД подчеркнул, что подобное поведение России лишь подтверждает необходимость дальнейшего усиления международного давления на Кремль. По его мнению, Москва должна осознать последствия собственного саботажа мирного процесса.

Напомним, ранее Андрей Сибига называл критерий по которому будет понятно, действительно ли Россия готова к миру.

Между тем президент Франции призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня.

А министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Дональд Трамп готов ввести жесткие санкции против России, если Кремль снова сорвет переговоры.