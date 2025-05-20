Переговоры в Стамбуле - действительно ли делегации общались на русском

Стало известно, как общались делегации Украины и РФ в Стамбуле
Недавно в Стамбуле прошли переговоры украинской и российской делегации. При этом сторона Украины общалась с оппонентами через переводчика.
Об этом сообщают дипломатические источники в комментарии для Новини.LIVE.
Действительно ли украинская делегация в Стамбуле общалась на русском
Уже после проведения переговоров официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что якобы украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле говорила на русском языке, а вступительное слово было зачитано на английском.
Однако, по данным собственных источников, эта информация не соответствует действительности.
Как сообщали Новини.LIVE, 16 мая украинская и российская делегации на переговорах в Стамбуле общались через переводчика.
Напомним, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как россияне на самом деле вели себя во время переговоров в Стамбуле.
До этого глава МИД Андрей Сибига отмечал, что во время переговоров в Стамбуле Россия выдвинула нереальные требования к Украине.
Читайте Новини.LIVE!