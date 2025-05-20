Переговоры в Стамбуле - действительно ли делегации общались на русском

Встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Фото: BBC

Недавно в Стамбуле прошли переговоры украинской и российской делегации. При этом сторона Украины общалась с оппонентами через переводчика.

Об этом сообщают дипломатические источники в комментарии для Новини.LIVE.

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Действительно ли украинская делегация в Стамбуле общалась на русском

Уже после проведения переговоров официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что якобы украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле говорила на русском языке, а вступительное слово было зачитано на английском.

Однако, по данным собственных источников, эта информация не соответствует действительности.



Как сообщали Новини.LIVE, 16 мая украинская и российская делегации на переговорах в Стамбуле общались через переводчика.

Напомним, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как россияне на самом деле вели себя во время переговоров в Стамбуле.

До этого глава МИД Андрей Сибига отмечал, что во время переговоров в Стамбуле Россия выдвинула нереальные требования к Украине.