Переговори з РФ у Стамбулі - Подоляк розповів про поведінку росіян

Михайло Подоляк. Фото: Офіс президента

Під час переговорів у Стамбулі Росія наполягала, щоб Україна відмовилася навіть від тих земель, які вона не контролює. Крім того, Кремль вважає, що Україна не повинна входити до жодних військових союзів.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita.

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Він підкреслив, що переговори в Стамбулі були лише показовими, адже Путін не має наміру припиняти війну.

"Мединський зачитав вимоги з картки. Вони вважають, що Україна має позбутися свого суверенітету", — додав радник керівника Офісу президента.

Він також зазначив, що Кремль прагне, щоб Україна повністю відмовилася від своєї військової промисловості і не отримувала жодної зброї з боку Заходу. Такі вимоги є абсолютно невиконуваними.

Подоляк зауважив, що росіяни вели себе зухвало і грубо, так само як і під час переговорів у березні 2022 року.

"Вони оголошують одне, а потім пропонують зовсім інше. Вони намагаються образити своїх співрозмовників на протилежному боці. І поводяться так, ніби війна розпочалася вчора. Це класична російська дипломатія", — пояснив він.

За його словами справжні мирні переговори можуть розпочатися лише після припинення вогню. З цим погоджуються у США та Європа, а також у Китаї та в Туреччині.

"Україна направила свою делегацію до Стамбула, оскільки наші партнери, і насамперед США, наполягають на розблокуванні переговорного процесу. Ми маємо грати як одна команда, бо розуміємо, що без підтримки Європи та США нам не впоратися в цій війні. Тим більше, що американці повинні давати спеціальну згоду на багато постачань зброї з Європи, адже вони є виробниками цієї зброї", — наголосив Михайло Подоляк.

Крім цього, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що під час переговорів у Стамбулі Росія висунула нереальні вимоги до України.

Сибіга також називав критерій за яким світ зможе зрозуміти, чи справді Росія готова до миру.