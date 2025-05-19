Переговоры с РФ в Стамбуле - Подоляк рассказал о поведении россиян

Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

Во время переговоров в Стамбуле Россия настаивала, чтобы Украина отказалась даже от тех земель, которые она не контролирует. Кроме того, Кремль считает, что Украина не должна входить ни в какие военные союзы.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

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Он подчеркнул, что переговоры в Стамбуле были лишь показательными, ведь Путин не намерен прекращать войну.

"Мединский зачитал требования с карточки. Они считают, что Украина должна лишиться своего суверенитета", — добавил советник руководителя Офиса президента.

Он также отметил, что Кремль хочет, чтобы Украина полностью отказалась от своей военной промышленности и не получала никакого оружия со стороны Запада. Такие требования являются абсолютно невыполнимыми.

Подоляк отметил, что россияне вели себя вызывающе и грубо, так же как и во время переговоров в марте 2022 года.

"Они объявляют одно, а потом предлагают совсем другое. Они пытаются оскорбить своих собеседников на противоположной стороне. И ведут себя так, будто война началась вчера. Это классическая российская дипломатия", — пояснил он.

По его словам настоящие мирные переговоры могут начаться только после прекращения огня. С этим соглашаются в США и Европе, а также в Китае и в Турции.

"Украина направила свою делегацию в Стамбул, поскольку наши партнеры, и прежде всего США, настаивают на разблокировании переговорного процесса. Мы должны играть как одна команда, потому что понимаем, что без поддержки Европы и США нам не справиться в этой войне. Тем более, что американцы должны давать специальное согласие на многие поставки оружия из Европы, ведь они являются производителями этого оружия", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Кроме этого, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что во время переговоров в Стамбуле Россия выдвинула нереальные требования к Украине.

Сибига также называл критерий по которому мир сможет понять, действительно ли Россия готова к миру.