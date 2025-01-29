Експорт російського СПГ — чи буде заборона в новому пакеті санкцій

Труби компресорно-розподільчої станції газопроводу. Фото: Reuters

ЄС в лютому має представити новий пакет санкцій проти Росії. Ймовірно, він не буде включати повну заборону імпорту скрапленого природного газу (СПГ) з РФ.

Про це повідомило видання Politico в середу, 29 січня.

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Як зазначає видання, Євросоюз не буде намагатися повністю заборонити закупівлю російського скрапленого природного газу у 16-му пакеті санкцій. Про це виданню повідомили двоє дипломатів ЄС.

"Пропозиція не включатиме загальну заборону імпорту СПГ. Натомість це лише припинить надходження російського скрапленого природного газу до терміналів ЄС, не пов'язаних з газовою системою ЄС — це обмеження, яке не вплине на більшість імпорту СПГ", — зазначає Politico.

Раніше 10 країн ЄС, включаючи Фінляндію, Польщу та країни Балтії, закликали Єврокомісію заборонити імпорт російського газу та СПГ. При цьому наголосили, що зробити це потрібно якнайшвидше.

"Певною мірою ми розчаровані", — сказав виданню POLITICO міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчунас.

Разом з тим, пакет санкцій передбачатиме штрафні санкції щодо більш застарілих танкерів для експорту нафти. Ймовірно, це стосуватиметься 74 нових суден "тіньового флоту".

Дипломати також додали, що нові санкції будуть спрямовані на обмеження експорту алюмінію з Москви. ЄС, як зазначило видання, все ще покладається на Росію в імпорті близько 6% цього металу.

Нагадаємо, Кая Каллас заявила, що деталі нового пакета санкцій досі обговорюють. За її словами, йдеться про все, що може використати Росія для війни в Україні.

Також глава дипломатії ЄС Кая Каллас мала розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Йшлося про оборону Європи та нові санкції Євросоюзу проти РФ.