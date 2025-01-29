Экспорт российского СПГ — будет ли запрет в новом пакете санкций

Трубы компрессорно-распределительной станции газопровода. Фото: Reuters

ЕС в феврале должен представить новый пакет санкций против России. Вероятно, он не будет включать полный запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ.

Об этом сообщило издание Politico в среду, 29 января.

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Как отмечает издание, Евросоюз не будет пытаться полностью запретить закупку российского сжиженного природного газа в 16-м пакете санкций. Об этом изданию сообщили двое дипломатов ЕС.

"Предложение не будет включать общий запрет импорта СПГ. Вместо этого это лишь прекратит поступление российского сжиженного природного газа к терминалам ЕС, не связанным с газовой системой ЕС — это ограничение, которое не повлияет на большинство импорта СПГ", — отмечает Politico.

Ранее 10 стран ЕС, включая Финляндию, Польшу и страны Балтии, призвали Еврокомиссию запретить импорт российского газа и СПГ. При этом подчеркнули, что сделать это нужно как можно быстрее.

"В определенной степени мы разочарованы", — сказал изданию POLITICO министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчунас.

Вместе с тем, пакет санкций будет предусматривать штрафные санкции в отношении устаревших танкеров для экспорта нефти. Вероятно, это будет касаться 74 новых судов "теневого флота".

Дипломаты также добавили, что новые санкции будут направлены на ограничение экспорта алюминия из Москвы. ЕС, как отметило издание, все еще полагается на Россию в импорте около 6% этого металла.

Напомним, Кая Каллас заявила, что детали нового пакета санкций до сих пор обсуждают. По ее словам, речь идет обо всем, что может использовать Россия для войны в Украине.

Также у главы дипломатии ЕС Каи Каллас был разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Речь шла об обороне Европы и новых санкциях Евросоюза против РФ.