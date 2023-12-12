Стала відома ймовірна причина збою в "Київстар" — як це вплинуло на сервіс нацроумінгу

Магазин "Київстар". Фото: sota.ua

Причиною сьогоднішнього масштабного збою користувачів "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі. На час усунення технічних складнощів в компанії порадили абонентам скористатися послугою "Національний роумінг", однак через збій ця послуга недоступна, оскільки компанія не може передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на Мінцифри та dev.ua.

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Посилаючись на джерела в компанії, dev.ua повідомляє, що причиною масового технічного збою в роботі "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі.

Через такі проблеми у компанії порадили своїм абонентам скористатися послугою "Національний роумінг", проте через збій ця послуга також недоступна.

"Нацроумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою", — розповіли у Мінцифри.

Там додали, що наразі усі фахівці працюють над розв'язанням цієї проблеми і найближчим часом зв'язок буде відновлено. Окрім того, у відомстві наголосили, що після усунення всіх технічних проблем, Мінцифри обговорить з усіма мобільними операторами України, як надалі вберегтись і запобігти подібним ситуаціям та як захистити користувачів.

Нагадаємо, вранці 12 грудня у роботі "Київстар" стався масштабний збій. У користувачі немає зв'язку та інтернету.

У компанії перепросили за незручності та розповіли, що це технічний збій і над розв'язанням цього питання вже працюють відповідні спеціалісти.