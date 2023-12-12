Стала известна вероятная причина сбоя в "Киевстар" — как это повлияло на сервис нацроуминга

Магазин "Киевстар". Фото: sota.ua

Причиной сегодняшнего масштабного сбоя пользователей "Киевстара" стала хакерская атака на ядро сети. При устранении технических сложностей в компании посоветовали абонентам воспользоваться услугой "Национальный роуминг", однако из-за сбоя эта услуга недоступна, поскольку компания не может передать информацию о своих абонентах другим операторам.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Минцифры и dev.ua.

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Ссылаясь на источники в компании, dev.ua сообщает, что причиной массового технического сбоя в работе "Киевстара" стала хакерская атака на ядро сети.

Из-за таких проблем в компании посоветовали своим абонентам воспользоваться услугой "Национальный роуминг", однако из-за сбоя эта услуга также недоступна.

"Нацроуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя", — рассказали в Минцифре.

Там добавили, что все специалисты работают над решением этой проблемы и в ближайшее время связь будет восстановлена. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что после устранения всех технических проблем, Минцифры обсудит со всеми мобильными операторами Украины, как в дальнейшем уберечься и предотвратить подобные ситуации и как защитить пользователей.

Напомним, утром 12 декабря в работе "Киевстар" произошел масштабный сбой. У пользователей нет связи и интернета.

В компании извинились за неудобства и рассказали, что это технический сбой и над решением этого вопроса уже работают соответствующие специалисты.