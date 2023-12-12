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Збій в Київстар — як змінити оператора, коли немає мережі

12 грудня 2023 08:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Збій в Київстар — як змінити оператора, коли немає мережі
Чоловік розмовляє телефоном. Фото: freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні у сервісах "Київстару" стався масштабний збій: в абонентів немає зв'язку та Інтернету. Однак ще в березні минулого року українські оператори запустили національний роумінг, тому зараз можна скористатись цією послугою, щоб залишатись на зв'язку.

Новини.LIVE підготували детальні інструкцію, як змінити оператора в налаштуваннях, якщо немає мережі.

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Інструкція, як змінити оператора на Android:

Для того, щоб змінити оператора необхідно зайти в Налаштування — Мобільна мережа (Підключення) — Оператор (вимикаєте автоматичний вибір мережі та серед списку обираєте потрібного вам оператора). 

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Перший крок. Обрати "Мережі й інтернет"
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Другий крок. Обрати "мобільна мережа"
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Третій крок. Вимкнути автоматичний вибір мережі
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Четвертий крок. Обрати серед списку потрібного оператора

Інструкція, як змінити оператора на IOS:

Заходимо в Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі (також вимикаємо автоматичний вибір мережі та обираємо потрібного оператора).

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Перший крок. Зайти в параметри та обрати "Стільникові дані"
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Другий крок. Натиснути "Вибір мережі"
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Третій крок. Обрати серед списку потрібного оператора

Якщо під'єднатися до мережі не вийшло, спробуйте ще раз, і по можливості виберіть іншого оператора. Також перевірте, чи випадково не ввімкнено "Режим польоту". Ще як варіант – перезавантажте свій смартфон.

У випадку, якщо ж додзвонитися все одно не виходить – краще відправити SMS. При цьому за будь-якої можливості варто відключати мобільний Інтернет, використовуючи для зв'язку стаціонарний або Wi-Fi.

Зауважимо, що тарифікація через національний роумінг зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

Нагадаємо, на Хмельниччині один з мешканців відсудив у мобільного оператора "Київстар" 70 гривень. Компанія незаконно зняла кошти з його мобільного рахунку. 

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