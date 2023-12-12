Збій в Київстар — як змінити оператора, коли немає мережі
Сьогодні у сервісах "Київстару" стався масштабний збій: в абонентів немає зв'язку та Інтернету. Однак ще в березні минулого року українські оператори запустили національний роумінг, тому зараз можна скористатись цією послугою, щоб залишатись на зв'язку.
Новини.LIVE підготували детальні інструкцію, як змінити оператора в налаштуваннях, якщо немає мережі.
Як змінити оператора, коли немає зв'язку: покрокова інструкція
Інструкція, як змінити оператора на Android:
Для того, щоб змінити оператора необхідно зайти в Налаштування — Мобільна мережа (Підключення) — Оператор (вимикаєте автоматичний вибір мережі та серед списку обираєте потрібного вам оператора).
Інструкція, як змінити оператора на IOS:
Заходимо в Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі (також вимикаємо автоматичний вибір мережі та обираємо потрібного оператора).
Якщо під'єднатися до мережі не вийшло, спробуйте ще раз, і по можливості виберіть іншого оператора. Також перевірте, чи випадково не ввімкнено "Режим польоту". Ще як варіант – перезавантажте свій смартфон.
У випадку, якщо ж додзвонитися все одно не виходить – краще відправити SMS. При цьому за будь-якої можливості варто відключати мобільний Інтернет, використовуючи для зв'язку стаціонарний або Wi-Fi.
Зауважимо, що тарифікація через національний роумінг зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.
Нагадаємо, на Хмельниччині один з мешканців відсудив у мобільного оператора "Київстар" 70 гривень. Компанія незаконно зняла кошти з його мобільного рахунку.
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