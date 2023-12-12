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Сбой в Киевстар — как сменить оператора, когда нет сети

12 декабря 2023 08:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сбой в Киевстар — как сменить оператора, когда нет сети
Человек разговаривает по телефону. Фото: freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в сервисах "Киевстара" произошел масштабный сбой: у абонентов нет связи и Интернета. Однако в марте прошлого года украинские операторы запустили национальный роуминг, поэтому сейчас можно воспользоваться этой услугой, чтобы оставаться на связи.

Новини.LIVE подготовили подробные инструкции, как изменить оператора в настройках, если нет сети.

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Инструкция, как изменить оператора на Android:

Для того чтобы изменить оператора, необходимо зайти в Настройки — Мобильная сеть (Подключение) — Оператор (выключаете автоматический выбор сети и в списке выбираете нужного вам оператора).

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Первый шаг. Выбрать "Сети и интернет"
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Второй шаг. Выбрать "мобильную сеть"
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Третий шаг. Выключить автоматический выбор сети
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Четвертый шаг. Выбрать среди списка нужного оператора

Инструкция по изменению оператора на IOS:

Заходим в Параметры — Сотовые данные — Выбор сети (выключаем автоматический выбор сети и выбираем нужного оператора).

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Первый шаг. Зайти в параметры и выбрать "Сотовые данные"
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Второй шаг. Нажмите "Выбор сети"
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Третий шаг. Выбрать среди списка нужного оператора

Если подключиться к сети не получилось, попробуйте снова, и по возможности выберите другого оператора. Также проверьте, не случайно ли включен "Режим полета". Еще как вариант — перезагрузите свой смартфон.

В случае, если же дозвониться все равно не получается — лучше отправить SMS/ При этом при любой возможности следует отключать мобильный Интернет, используя для связи стационарный или Wi-Fi.

Заметим, что тарификация через национальный роуминг сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.

Напомним, в Хмельницкой области один из жителей отсудил у мобильного оператора "Киевстар" 70 гривен. Компания незаконно сняла деньги с его мобильного счета.

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