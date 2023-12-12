Сбой в Киевстар — как сменить оператора, когда нет сети
Сегодня в сервисах "Киевстара" произошел масштабный сбой: у абонентов нет связи и Интернета. Однако в марте прошлого года украинские операторы запустили национальный роуминг, поэтому сейчас можно воспользоваться этой услугой, чтобы оставаться на связи.
Новини.LIVE подготовили подробные инструкции, как изменить оператора в настройках, если нет сети.
Как изменить оператора, когда нет связи: пошаговая инструкция
Инструкция, как изменить оператора на Android:
Для того чтобы изменить оператора, необходимо зайти в Настройки — Мобильная сеть (Подключение) — Оператор (выключаете автоматический выбор сети и в списке выбираете нужного вам оператора).
Инструкция по изменению оператора на IOS:
Заходим в Параметры — Сотовые данные — Выбор сети (выключаем автоматический выбор сети и выбираем нужного оператора).
Если подключиться к сети не получилось, попробуйте снова, и по возможности выберите другого оператора. Также проверьте, не случайно ли включен "Режим полета". Еще как вариант — перезагрузите свой смартфон.
В случае, если же дозвониться все равно не получается — лучше отправить SMS/ При этом при любой возможности следует отключать мобильный Интернет, используя для связи стационарный или Wi-Fi.
Заметим, что тарификация через национальный роуминг сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.
Напомним, в Хмельницкой области один из жителей отсудил у мобильного оператора "Киевстар" 70 гривен. Компания незаконно сняла деньги с его мобильного счета.
Читайте Новини.LIVE!