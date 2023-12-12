Київстар — масштабний збій 12 грудня

У сервісах "Київстару" стався масшатабний збій
Сьогодні у сервісах "Київстар" стався збій. Не працює їхній сайт та додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Збій у "Київстар": що відомо
Сьогодні у "Київстар" стався масштабний збій в роботі мережі. Наразі відомо, що не працює їхній сайт та додаток, а їхні абоненти у різних регіонах жаліються на перебої зв'язку.
Окрім того, немає мобільного звʼязку та інтернету, а абоненти не можуть перевірити стан мобільного рахунку.
"Помилка під час запиту. Невідома помилка", — таку відповідь отримують на запит перевірки стану рахунку.
Також користувачі скаржаться, що не працює гаряча лінія мобільного оператора.
Наразі в компанії ніяк не коментували технічних збоїв.
Нагадаємо, на Хмельниччині один з мешканців відсудив у мобільного оператора "Київстар" 70 гривень. Компанія незаконно зняла кошти з його мобільного рахунку.
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