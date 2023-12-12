Київстар — масштабний збій 12 грудня

Магазин "Київстар". Фото: dreamtown.ua

Сьогодні у сервісах "Київстар" стався збій. Не працює їхній сайт та додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Сьогодні у "Київстар" стався масштабний збій в роботі мережі. Наразі відомо, що не працює їхній сайт та додаток, а їхні абоненти у різних регіонах жаліються на перебої зв'язку.

Збій на сайті "Київстар". Фото: скриншот

Окрім того, немає мобільного звʼязку та інтернету, а абоненти не можуть перевірити стан мобільного рахунку.

"Помилка під час запиту. Невідома помилка", — таку відповідь отримують на запит перевірки стану рахунку.

При включеному інтернеті зникає зв'язок. Фото: скриншот

Помилки при спробі перевірити мобільний рахунок. Фото: скриншот

Також користувачі скаржаться, що не працює гаряча лінія мобільного оператора.

Наразі в компанії ніяк не коментували технічних збоїв.

Нагадаємо, на Хмельниччині один з мешканців відсудив у мобільного оператора "Київстар" 70 гривень. Компанія незаконно зняла кошти з його мобільного рахунку.