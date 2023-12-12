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У сервісах "Київстару" стався масшатабний збій

12 грудня 2023 07:13
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Київстар — масштабний збій 12 грудня
Магазин "Київстар". Фото: dreamtown.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні у сервісах "Київстар" стався збій. Не працює їхній сайт та додаток,  а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Сьогодні у "Київстар" стався масштабний збій в роботі мережі. Наразі відомо, що не працює їхній сайт та додаток, а їхні абоненти у різних регіонах жаліються на перебої зв'язку.

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Збій на сайті "Київстар". Фото: скриншот

Окрім того, немає мобільного звʼязку та інтернету, а абоненти не можуть перевірити стан мобільного рахунку. 

"Помилка під час запиту. Невідома помилка", — таку відповідь отримують на запит перевірки стану рахунку.

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При включеному інтернеті зникає зв'язок. Фото: скриншот
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Помилки при спробі перевірити мобільний рахунок. Фото: скриншот

Також користувачі скаржаться, що не працює гаряча лінія мобільного оператора.

Наразі в компанії ніяк не коментували технічних збоїв.

Нагадаємо, на Хмельниччині один з мешканців відсудив у мобільного оператора "Київстар" 70 гривень. Компанія незаконно зняла кошти з його мобільного рахунку. 

 

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