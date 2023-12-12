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В сервисах "Киевстара" произошел масштабный сбой

12 декабря 2023 07:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Киевстар — масштабный сбой 12 декабря
Магазин "Киевстар". Фото: dreamtown.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работает их сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Сбой в "Киевстар": что известно

Сегодня у "Киевстара" произошел масштабный сбой в работе сети. Пока известно, что не работает их сайт и приложение, а их абоненты в разных регионах жалуются на перебои связи.

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Сбой на сайте "Киевстар". Фото: скриншот

Кроме того, нет мобильной связи и Интернета, а абоненты не могут проверить состояние мобильного счета.

"Ошибка при запросе. Неизвестная ошибка", — такой ответ получают по запросу проверки состояния счета.

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При включенном Интернете исчезает связь. Фото: скриншот
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Ошибки при попытке проверить мобильный счет. Фото: скриншот

Также пользователи жалуются, что не работает горячая линия мобильного оператора.

Пока в компании никак не комментировали технические сбои.

Напомним, в Хмельницкой области один из жителей отсудил у мобильного оператора "Киевстар" 70 гривен. Компания незаконно сняла деньги с его мобильного счета.

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