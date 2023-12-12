У "Київстар" прокоментували збій у мережі

Люди біля магазину "Київстар". Фото: LIGA.net

Сьогоднішній збій у сервісах "Київстар" стався через технічні неполадки. Наразі спеціалісти вже працюють над розв'язанням цієї проблеми.

Про це заявили у компанії "Київстар".

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У компанії розповіли, що в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Однак спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми.

На час технічних складностей абонентам рекомендують користуватись можливостями послуги "національний роумінг".

"Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння", — наголосили в компанії.

Коментар компанії "Київстар". Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку у сервісах "Київстару" стався масштабний збій: в абонентів немає зв'язку та Інтернету.

Тому Новини.LIVE написали покрокову інструкцію, як скористатися послугою "національний роумінг" та переключитися на іншого оператора.