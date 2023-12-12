В "Киевстаре" прокомментировали сбой в сети

Люди возле магазина "Киевстар". Фото: LIGA.net

Сегодняшний сбой в сервисах "Киевстар" произошел из-за технических неполадок. Специалисты уже работают над решением этой проблемы.

Об этом заявили в компании "Киевстар".

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В компании рассказали, что в сети произошел технический сбой, в результате которого могут оказаться недоступны услуги связи и доступа в интернет у части абонентской базы. Однако специалисты компании работают над устранением проблемы.

На время технических сложностей абонентам рекомендуют пользоваться услугами "национальный роуминг".

"Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание", — подчеркнули в компании.

Комментарий компании "Киевстар". Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром в сервисах "Киевстара" произошел масштабный сбой: у абонентов нет связи и Интернета.

Поэтому Новини.LIVE написали пошаговую инструкции, как воспользоваться услугой "национальный роуминг" и переключиться на другого оператора.