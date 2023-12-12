В "Киевстаре" прокомментировали сбой в сети
Сегодняшний сбой в сервисах "Киевстар" произошел из-за технических неполадок. Специалисты уже работают над решением этой проблемы.
Об этом заявили в компании "Киевстар".
Что говорят в "Киевстаре"
В компании рассказали, что в сети произошел технический сбой, в результате которого могут оказаться недоступны услуги связи и доступа в интернет у части абонентской базы. Однако специалисты компании работают над устранением проблемы.
На время технических сложностей абонентам рекомендуют пользоваться услугами "национальный роуминг".
"Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание", — подчеркнули в компании.
Напомним, сегодня утром в сервисах "Киевстара" произошел масштабный сбой: у абонентов нет связи и Интернета.
Поэтому Новини.LIVE написали пошаговую инструкции, как воспользоваться услугой "национальный роуминг" и переключиться на другого оператора.
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