Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В "Киевстаре" прокомментировали сбой в сети arrow

В "Киевстаре" прокомментировали сбой в сети

12 декабря 2023 08:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В "Киевстаре" прокомментировали сбой в сети
Люди возле магазина "Киевстар". Фото: LIGA.net
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодняшний сбой в сервисах "Киевстар" произошел из-за технических неполадок. Специалисты уже работают над решением этой проблемы.

Об этом заявили в компании "Киевстар".

Читайте также:

Что говорят в "Киевстаре"

В компании рассказали, что в сети произошел технический сбой, в результате которого могут оказаться недоступны услуги связи и доступа в интернет у части абонентской базы. Однако специалисты компании работают над устранением проблемы.

На время технических сложностей абонентам рекомендуют пользоваться услугами "национальный роуминг".

"Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание", — подчеркнули в компании.

null
Комментарий компании "Киевстар". Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром в сервисах "Киевстара" произошел масштабный сбой: у абонентов нет связи и Интернета.

Поэтому Новини.LIVE написали пошаговую инструкции, как воспользоваться услугой "национальный роуминг" и переключиться на другого оператора.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме