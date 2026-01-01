США знищили судна наркокартелів і ліквідували вісьмох бойовиків

Судно наркоторговців. Фото: кадр з відео

Американські військові наприкінці грудня провели серію бойових операцій проти наркокартелів у Центральній та Південній Америці, а також у Карибському басейні. Упродовж 30-31 грудня сили США завдали ударів по п'яти суднах, які використовували для наркотрафіку, внаслідок чого було ліквідовано вісьмох осіб.

Про це повідомило Південне командування ЗС США.

31 грудня за розпорядженням міністра оборони США Піт Гегсет Об’єднана оперативна група "Південний спис" завдала точкових ударів у міжнародних водах по двох суднах, які використовувалися терористичними структурами для незаконної діяльності.

За даними військових, розвідувальні служби зафіксували рух цих плавзасобів відомими маршрутами наркотрафіку, що підтвердило їхню причетність до контрабанди наркотиків. У результаті атаки на першому судні було знищено трьох осіб, на другому — ще двох.

On Dec. 31, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known narco-trafficking routes and… pic.twitter.com/4AE5u4cEff — U.S. Southern Command (@Southcom) January 1, 2026

Кількома годинами раніше SOUTHCOM повідомляло про окрему операцію проти ще трьох суден наркоторговців, які рухалися конвоєм у напрямку США. Американська розвідка мала підтверджені дані, що ці катери транспортували наркотики.

Нагадаємо, у жовтні президент США Дональд Трамп заявив, що боротиметься із торгівлею наркотиками та пригрозив бойовими діями Венесуелі.

Згодом США оголосили венесуельський картель терористичною організацію.