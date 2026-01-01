Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США уничтожили пять судов наркоторговцев в Карибском регионе

США уничтожили пять судов наркоторговцев в Карибском регионе

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 09:57
США уничтожили суда наркокартелей и ликвидировали восемь боевиков
Судно наркоторговцев. Фото: кадр из видео

Американские военные в конце декабря провели серию боевых операций против наркокартелей в Центральной и Южной Америке, а также в Карибском бассейне. В течение 30-31 декабря силы США нанесли удары по пяти судам, которые использовались для наркотрафика, в результате чего были ликвидированы восемь человек.

Об этом сообщило Южное командование ВС США.

Реклама
Читайте также:

США уничтожили суда наркоторговцев в Карбисском море

31 декабря по распоряжению министра обороны США Пит Гегсет Объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла точечные удары в международных водах по двум судам, которые использовались террористическими структурами для незаконной деятельности.

По данным военных, разведывательные службы зафиксировали движение этих плавсредств по известным маршрутам наркотрафика, что подтвердило их причастность к контрабанде наркотиков. В результате атаки на первом судне были уничтожены три человека, на втором — еще два.

Несколькими часами ранее SOUTHCOM сообщало об отдельной операции против еще трех судов наркоторговцев, которые двигались конвоем в направлении США. Американская разведка имела подтвержденные данные, что эти катера транспортировали наркотики.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп заявил, что будет бороться с торговлей наркотиками и пригрозил боевыми действиями Венесуэле.

Впоследствии США объявили венесуэльский картель террористической организацией.

США наркотики корабль наркоторговля Пит Гегсет
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации