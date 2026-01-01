США уничтожили суда наркокартелей и ликвидировали восемь боевиков

Судно наркоторговцев. Фото: кадр из видео

Американские военные в конце декабря провели серию боевых операций против наркокартелей в Центральной и Южной Америке, а также в Карибском бассейне. В течение 30-31 декабря силы США нанесли удары по пяти судам, которые использовались для наркотрафика, в результате чего были ликвидированы восемь человек.

Об этом сообщило Южное командование ВС США.

31 декабря по распоряжению министра обороны США Пит Гегсет Объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла точечные удары в международных водах по двум судам, которые использовались террористическими структурами для незаконной деятельности.

По данным военных, разведывательные службы зафиксировали движение этих плавсредств по известным маршрутам наркотрафика, что подтвердило их причастность к контрабанде наркотиков. В результате атаки на первом судне были уничтожены три человека, на втором — еще два.

On Dec. 31, по указанию @SecWar Pete Hegseth, Объединенная оперативная группа Southern Spear провела смертельный кинетический удар по двум судам, управляемым Designated Terrorist Organizations. Разведка подтвердила, что суда проходили транзитом по известным маршрутам наркотрафика и... pic.twitter.com/4AE5u4cEff - Южное командование США (@Southcom) 1 января 2026 г.

Несколькими часами ранее SOUTHCOM сообщало об отдельной операции против еще трех судов наркоторговцев, которые двигались конвоем в направлении США. Американская разведка имела подтвержденные данные, что эти катера транспортировали наркотики.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп заявил, что будет бороться с торговлей наркотиками и пригрозил боевыми действиями Венесуэле.

Впоследствии США объявили венесуэльский картель террористической организацией.