США запропонували Стармеру підтримку "Коаліції охочих", — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США запропонували прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру гарантії безпеки для "Коаліції охочих". Вони пропонують підтримку британським та європейським солдатам у моніторингу за миром в Україні після укладення угоди.

Про це пише The Telegraph.

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У матеріалі йдеться, що американські чиновники "відкрили двері" для надання розвідувальної та логістичної підтримки британським та європейським солдатам, які будуть розміщені в Україні для підтримки мирної угоди на суші, у повітрі та морі.

В The Telegraph вважають, що Стармер протягом кількох місяців наполягав на таких гарантіях від президента США Дональда Трампа.

Водночас залишається невизначеним, чи будуть США готові втрутитися, якщо Росія нападе на західних військових.

Раніше Трамп публічно відхиляв можливість гарантій безпеки, стверджуючи, що в'їзд американців до України для отримання доступу до рідкісних корисних копалин зупинить напад Росії.

Нагадаємо, Трамп та Зеленський зустрілися у Ватикані перед церемонією прощання з Папою Римським.

Видання Sky News писало, що лідери домовилися продовжити розмову після меси.

У Білому домі повідомили, що зустріч Зеленського та Трампа на полях похорону Папи Римського була "дуже продуктивною".