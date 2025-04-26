США предложили Стармеру поддержку "Коалиции желающих", — СМИ

США предложили поддержку войск Европы в Украине, — СМИ
США предложили премьер-министру Великобритании Киру Стармеру гарантии безопасности для "Коалиции желающих". Они предлагают поддержку британским и европейским солдатам в мониторинге за миром в Украине после заключения соглашения.
Об этом пишет The Telegraph.
Гарантии безопасности европейским войскам
В материале говорится, что американские чиновники "открыли двери" для предоставления разведывательной и логистической поддержки британским и европейским солдатам, которые будут размещены в Украине для поддержки мирного соглашения на суше, в воздухе и море.
В The Telegraph считают, что Стармер в течение нескольких месяцев настаивал на таких гарантиях от президента США Дональда Трампа.
В то же время остается неопределенным, будут ли США готовы вмешаться, если Россия нападет на западных военных.
Ранее Трамп публично отклонял возможность гарантий безопасности, утверждая, что въезд американцев в Украину для получения доступа к редким полезным ископаемым остановит нападение России.
Напомним, Трамп и Зеленский встретились в Ватикане перед церемонией прощания с Папой Римским.
Издание Sky News писало, что лидеры договорились продолжить разговор после мессы.
В Белом доме сообщили, что встреча Зеленского и Трампа на полях похорон Папы Римского была "очень продуктивной".
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