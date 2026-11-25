Тимчасовий повірений у справах США в Україні Пол Р. Г'юстон. Фото: facebook.com/usdos.ukraine

У вівторок, 24 листопада, Державний департамент США нагадав американським громадянам про рекомендацію утриматися від поїздок до України через війну з Росією. У відомстві попередили, що російські ракетні та безпілотні атаки можуть відбуватися в будь-якому регіоні країни.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на Посольство США в Україні.

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Рекомендація посольство США. Фото: скриншот

Посольство США попередило про небезпеку російських атак

У посольстві закликали американців заздалегідь підготуватися до можливих повітряних тривог та дотримуватися рекомендацій щодо особистої безпеки.

"Удари можуть відбутися будь-коли, з обмеженим попередженням або взагалі без нього", — йдеться в повідомленні посольства.

Американцям, які вже перебувають в Україні, рекомендували встановити застосунок для сповіщень про повітряну тривогу та заздалегідь визначити розташування найближчих укриттів.

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У разі оголошення тривоги громадян закликали негайно переходити до безпечних місць. Якщо поблизу чути вибухи або звуки безпілотників, слід триматися подалі від вікон і дверей.

Також у посольстві порадили не наближатися до уламків збитих ракет і дронів, стежити за повідомленнями місцевої влади та тримати засоби зв'язку зарядженими.

У США повідомили про обмеження для чоловіків

Окремо американські дипломати звернули увагу на правила воєнного стану в Україні.

"Чоловікам віком від 23 до 60 років, які мають українське громадянство, можуть не дозволити виїхати з країни", — зазначили в посольстві.

У повідомленні уточнили, що це стосується також чоловіків із подвійним громадянством. Крім того, вони можуть підлягати призову на військову службу.

Посольство США наголосило, що режим роботи дипломатичної установи та порядок приймання громадян залишаються без змін.

Водночас співробітникам американського уряду для поїздок за межі Києва необхідно отримувати спеціальний дозвіл через ризики для безпеки.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 25 листопада російські війська атакували Україну 112 безпілотниками, з яких сили ППО знешкодили 88.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 25 листопада російська ракета влучила в житлову забудову Шевченківського району Запоріжжя. Унаслідок атаки постраждали двоє комунальників.