Екстрені служби допомагають постраждалим у Запоріжжі. Фото: ДСНС

Російська ракета влучила в Шевченківський район Запоріжжя вранці у середу, 25 листопада, утворивши величезну вирву біля будинку та пошкодивши багатоповерхівки, автомобілі й гаражний кооператив. Серед постраждалих внаслідок обстрілу є двоє комунальників, які приїхали налаштовувати опалення.

Про це повідомили в Запорізькій міській раді, передає Новини.LIVE.

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Наслідки ракетного удару по Запоріжжю

Про госпіталізацію співробітників комунального підприємства повідомили в Запорізькій міській раді. Секретарка міськради Регіна Харченко підтвердила, що медики вже опікуються постраждалими.

Медики надають допомогу пораненим у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

"Двоє наших працівників у лікарні, їм надають допомогу", — зазначила вона.

Водночас очільник Ради оборони Запорізької області Іван Федоров та обласна військова адміністрація раніше інформували, що за попередніми даними через ворожий удар поранення дістала одна людина. Наразі остаточні наслідки обстрілу ще уточнюються.

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Пошкодження в будинку від вибуху. Фото: Запорізька ОВА

Ворожа ракета влучила безпосередньо в житлову забудову, на місці вибуху поруч із будинком утворилася величезна вирва. Попри це, вибухова хвиля та уламки пошкодили розташовані поблизу житлові багатоповерхівки.

Горить автомобіль. Фото: Запорізька ОВА

Вирва біля будинку. Фото: Запорізька ОВА

Крім осель містян, під ураження потрапили припарковані автомобілі та гаражний кооператив. На місці події працюють оперативні служби, які встановлюють точні масштаби руйнувань.

Новини.LIVE повідомляли, що пізно ввечері у вівторок, 24 листопада, російські війська атакували столицю. У Шевченківському районі Києва ворожий дрон упав у двір 16-поверхового будинку, поранивши двох жителів.

Уже в ніч на середу, 25 листопада, під обстрілом опинився Білоцерківський район Київщини. Там внаслідок атаки загинула одна людина, а руйнувань зазнали не лише об’єкти критичної інфраструктури, а й цивільний бізнес.