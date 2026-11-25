Службы экстренной помощи оказывают помощь пострадавшим в Запорожье. Фото: ГСЧС

Российская ракета попала в Шевченковский район Запорожья утром в среду, 25 ноября, образовав огромную воронку возле дома и повредив многоэтажные здания, автомобили и гаражный кооператив. Среди пострадавших в результате обстрела — двое коммунальщиков, которые приехали настраивать отопление.

Об этом сообщили в Запорожском городском совете, передает Новини.LIVE.

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Последствия ракетного удара по Запорожью

О госпитализации сотрудников коммунального предприятия сообщили в Запорожском городском совете. Секретарь горсовета Регина Харченко подтвердила, что медики уже оказывают помощь пострадавшим.

Медики оказывают помощь раненым в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

"Двое наших сотрудников находятся в больнице, им оказывают помощь", — отметила она.

В то же время глава Совета обороны Запорожской области Иван Федоров и областная военная администрация ранее сообщали, что, по предварительным данным, в результате вражеского удара ранение получил один человек. В настоящее время окончательные последствия обстрела еще уточняются.

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Повреждения в доме от взрыва. Фото: Запорожская ОГА

Вражеская ракета попала непосредственно в жилую застройку, на месте взрыва рядом с домом образовалась огромная воронка. Несмотря на это, взрывная волна и осколки повредили расположенные поблизости жилые многоэтажки.

Горит автомобиль. Фото: Запорожская ОГА

Воронка возле дома. Фото: Запорожская ОГА

Помимо домов горожан, под удар попали припаркованные автомобили и гаражный кооператив. На месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают точные масштабы разрушений.

Новини.LIVE сообщали, что поздно вечером во вторник, 24 ноября, российские войска атаковали столицу. В Шевченковском районе Киева вражеский дрон упал во двор 16-этажного дома, ранив двух жителей.

Уже в ночь на среду, 25 ноября, под обстрелом оказался Белоцерковский район Киевской области. Там в результате атаки погиб один человек, а разрушениям подверглись не только объекты критической инфраструктуры, но и гражданский бизнес.