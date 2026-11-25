Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Сумська ОВА

У ніч проти середи, 25 листопада, російські війська атакували Україну 112 ударними безпілотниками, серед яких були дрони різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 88 ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на 18 локаціях, а на 13 місцях упали уламки збитих дронів.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Реклама

Результати роботи ППО в ніч проти 25 листопада

За інформацією військових, російська атака розпочалася о 18:00 24 листопада. Із 112 безпілотників 66 дронів були типу Shahed, серед яких були 47 реактивних.

Запуски здійснювалися з російських напрямків Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ. Також безпілотники запускали з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

Читайте також:

Де зафіксували влучання російських дронів

За попередніми даними, внаслідок атаки зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

Крім того, падіння збитих безпілотників та їхніх уламків зафіксували на 13 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що повітряний напад ще не завершився.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", — попередили військові.

Громадян закликали дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці 25 листопада російські війська завдали ракетного удару по Шевченківському району Запоріжжя.

Також Новини.LIVE писали, що в лікарні Кривого Рогу померла 58-річна жінка, яка зазнала поранень унаслідок російського обстрілу міста. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, медики до останнього боролися за її життя.