Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Сумская ОГА

В ночь на среду, 25 ноября, российские войска атаковали Украину 112 ударными беспилотниками, среди которых были дроны разных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 88 вражеских целей, однако зафиксированы попадания на 18 локациях, а в 13 местах упали обломки сбитых дронов.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Результаты работы ПВО в ночь на 25 ноября

По информации военных, российская атака началась в 18:00 24 ноября. Из 112 беспилотников 66 дронов были типа Shahed, среди которых 47 были реактивными.

Запуски осуществлялись с российских направлений Орел, Миллерово, Курск, Шаталово и Приморско-Ахтарск. Также беспилотники запускали из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

К отражению воздушного нападения привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

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Где зафиксировали попадания российских дронов

По предварительным данным, в результате атаки зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника на 18 локациях.

Кроме того, падение сбитых беспилотников и их обломков зафиксировали на 13 локациях.

В Воздушных силах подчеркнули, что воздушное нападение еще не завершилось.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА", — предупредили военные.

Граждан призвали соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 25 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Запорожья.

Также Новини.LIVE писали, что в больнице Кривого Рога умерла 58-летняя женщина, получившая ранения в результате российского обстрела города. По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, медики до последнего боролись за ее жизнь.