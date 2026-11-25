Рятувальники на пожежі після обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

У середу, 25 листопада, у лікарні Кривого Рогу померла 58-річна жінка, яка зазнала поранень унаслідок російського обстрілу міста. Медики до останнього боролися за її життя, однак врятувати постраждалу не вдалося.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

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У Кривому Розі померла постраждала від російської атаки

За словами керівника області, жінка перебувала в лікарні після обстрілу Кривого Рогу. Попри зусилля медиків, вона померла від отриманих поранень.

"За її життя до останнього боролися лікарі. Але, на жаль, її життя не вдалося врятувати", — повідомив Ганжа.

Очільник ОВА також висловив співчуття родині загиблої.

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Повідомлення Олександра Ганжі. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 20 листопада російські війська завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Через обстріл у місті пошкоджено житлові будівлі, ресторан, гаражі та автомобілі.

Також Новини.LIVE писали, що станом кількість постраждалих унаслідок російських атак на Кривий Ріг зросла до 58 людей, серед яких шестеро дітей. У лікарнях на той момент залишалося 28 поранених. Загалом після обстрілу по медичну допомогу звернулися 60 людей.