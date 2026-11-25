Спасатели на месте пожара после обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

В среду, 25 ноября, в больнице Кривого Рога умерла 58-летняя женщина, получившая ранения в результате российского обстрела города. Медики до последнего боролись за ее жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

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В Кривом Роге умерла пострадавшая от российской атаки

По словам руководителя области, женщина находилась в больнице после обстрела Кривого Рога. Несмотря на усилия медиков, она умерла от полученных ранений.

"За ее жизнь до последнего боролись врачи. Но, к сожалению, ее жизнь не удалось спасти", — сообщил Ганжа.

Глава ОВА также выразил соболезнования семье погибшей.

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Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 20 ноября российские войска нанесли баллистический удар по Кривому Рогу. В результате обстрела в городе повреждены жилые здания, ресторан, гаражи и автомобили.

Также Новини.LIVE писали, что по состоянию на тот момент количество пострадавших в результате российских атак на Кривой Рог выросло до 58 человек, среди которых шестеро детей. В больницах тогда оставались 28 раненых. Всего после обстрела за медицинской помощью обратились 60 человек.