Временный поверенный в делах США в Украине Пол Р. Хьюстон. Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Во вторник, 24 ноября, Государственный департамент США напомнил американским гражданам о рекомендации воздержаться от поездок в Украину из-за войны с Россией. В ведомстве предупредили, что российские ракетные атаки и удары беспилотников могут происходить в любом регионе страны.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на Посольство США в Украине.

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Рекомендация посольства США. Фото: скриншот

Посольство США предупредило об опасности российских атак

В посольстве призвали американцев заранее подготовиться к возможным воздушным тревогам и соблюдать рекомендации по личной безопасности.

"Удары могут произойти в любое время, с ограниченным предупреждением или вообще без него", — говорится в сообщении посольства.

Американцам, которые уже находятся в Украине, рекомендовали установить приложение для оповещений о воздушной тревоге и заранее определить расположение ближайших укрытий.

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В случае объявления тревоги граждан призвали немедленно переходить в безопасные места. Если поблизости слышны взрывы или звуки беспилотников, следует держаться подальше от окон и дверей.

Также в посольстве посоветовали не приближаться к обломкам сбитых ракет и дронов, следить за сообщениями местных властей и держать средства связи заряженными.

В США сообщили об ограничениях для мужчин

Отдельно американские дипломаты обратили внимание на правила военного положения в Украине.

"Мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, имеющим украинское гражданство, могут не разрешить выехать из страны", — отметили в посольстве.

В сообщении уточнили, что это касается также мужчин с двойным гражданством. Кроме того, они могут подлежать призыву на военную службу.

Посольство США подчеркнуло, что режим работы дипломатического учреждения и порядок приема граждан остаются без изменений.

В то же время сотрудникам американского правительства для поездок за пределы Киева необходимо получать специальное разрешение из-за рисков для безопасности.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 25 ноября российские войска атаковали Украину 112 беспилотниками, из которых силы ПВО обезвредили 88.

Также Новини.LIVE писали, что утром 25 ноября российская ракета попала в жилую застройку Шевченковского района Запорожья. В результате атаки пострадали двое коммунальщиков.