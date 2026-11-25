США призвали своих граждан не ехать в Украину из-за атак РФ
Во вторник, 24 ноября, Государственный департамент США напомнил американским гражданам о рекомендации воздержаться от поездок в Украину из-за войны с Россией. В ведомстве предупредили, что российские ракетные атаки и удары беспилотников могут происходить в любом регионе страны.
Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на Посольство США в Украине.
Посольство США предупредило об опасности российских атак
В посольстве призвали американцев заранее подготовиться к возможным воздушным тревогам и соблюдать рекомендации по личной безопасности.
"Удары могут произойти в любое время, с ограниченным предупреждением или вообще без него", — говорится в сообщении посольства.
Американцам, которые уже находятся в Украине, рекомендовали установить приложение для оповещений о воздушной тревоге и заранее определить расположение ближайших укрытий.
В случае объявления тревоги граждан призвали немедленно переходить в безопасные места. Если поблизости слышны взрывы или звуки беспилотников, следует держаться подальше от окон и дверей.
Также в посольстве посоветовали не приближаться к обломкам сбитых ракет и дронов, следить за сообщениями местных властей и держать средства связи заряженными.
В США сообщили об ограничениях для мужчин
Отдельно американские дипломаты обратили внимание на правила военного положения в Украине.
"Мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, имеющим украинское гражданство, могут не разрешить выехать из страны", — отметили в посольстве.
В сообщении уточнили, что это касается также мужчин с двойным гражданством. Кроме того, они могут подлежать призыву на военную службу.
Посольство США подчеркнуло, что режим работы дипломатического учреждения и порядок приема граждан остаются без изменений.
В то же время сотрудникам американского правительства для поездок за пределы Киева необходимо получать специальное разрешение из-за рисков для безопасности.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 25 ноября российские войска атаковали Украину 112 беспилотниками, из которых силы ПВО обезвредили 88.
Также Новини.LIVE писали, что утром 25 ноября российская ракета попала в жилую застройку Шевченковского района Запорожья. В результате атаки пострадали двое коммунальщиков.